Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что Турция играет большую роль во внешней политике его страны, сообщает «Анадолу».

По сообщению газеты «Туркменистан», президент выступил на заседании Совета министров, в котором приняли участие дипломатические представители страны за рубежом.

Подчеркнув, что Турция играет большую роль во внешней политике Туркменистана, Бердымухамедов сказал:

«Наши дружественные отношения с этой страной с каждым годом развиваются и расширяются. Мы будем и дальше развивать наше стратегическое двустороннее сотрудничество во всех сферах».

Отметив, что отношения между Туркменистаном и Организацией тюркских государств (ОТГ) развиваются эффективно, Бердымухамедов отметил:

«Наша страна с ноября прошлого года участвует в ОТГ на уровне наблюдателя. Важно провести необходимые мероприятия по организации различных мероприятий организации, в том числе встреч на высоком уровне в Туркменистане».

«Сотрудничество с Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в последние годы вышло на качественно новый уровень. Туркменистан активно участвует в программах ТЮРКСОЙ. В минувшие дни на очередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ 2024 год был объявлен годом известного туркменского мыслителя и поэта Махтумкулу.

Древний и исторический города Анев объявлен «культурной столицей тюркского мира 2024 года. Со следующего года совместно с ТЮРКСОЙ необходимо начать соответствующую подготовку, чтобы на высоком уровне организовать и провести эти важные мероприятия», — сказал в завершении президент Бердымухамедов.