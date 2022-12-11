Конфликты и напряженность, существующие сейчас в мире, необходимо превратить в многостороннее сотрудничество.

Об этом говорится в послании генсека ООН Антониу Гуттериша к участникам международной конференции «Диалог — гарантия мира».

«В мире, израненном конфликтами и раздираемом напряженностью, принципы, лежащие в основе многостороннего сотрудничества, находятся под огромным напряжением. Нам необходимо превратить текущий момент кризиса в момент многосторонности», — говорится в обращении.

Международная конференция «Диалог — гарантия мира» проходит в Ашхабаде воскресенье в преддверии 27-й годовщины нейтрального статуса Туркмении. День нейтралитета республики отмечается ежегодно 12 декабря.