Евросоюз требует от Турции изменить свою торговую политику в отношении России и присоединиться к санкциям Запада, принятым в отношении РФ, сообщает издание Funke Mediengruppe.

«То, что Анкара воздерживается от введения рестрикций против Москвы, становится поводом для беспокойства, заявил в письме к Европарламенту глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Боррель подчеркнул, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, обеспечивая тем самым свободное перемещение товаров, в том числе и товаров «двойного назначения», которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Глава европейской дипломатии напомнил, что Турция является страной-кандидатом на вступление в ЕС. От всех государств, подавших заявление на присоединение к союзу, ожидается, что они будут придерживаться принятых ЕС мер, добавил он.