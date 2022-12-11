Решение правительства Австралии ввести предельные цены на энергоносители на внутреннем рынке является необходимым в условиях риска резкого скачка стоимости топлива в следующем году, заявил глава Министерства энергетики страны Крис Боуэн.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что внутренние цены на природный газ будут ограничены 12 австралийскими долларами за гигаджоуль, а цены на энергетический уголь будут варьироваться в пределах 125 австралийских долларов за тонну. Ограничения будут действовать в течение 2023 года. Кроме того, власти страны выделят из бюджета $1 млрд для финансовой поддержки местных домохозяйств и предприятий.

«Компаниям нужно быть немного разумными в отношении прибыли, которую вы хотите получить от австралийского народа. Мы настаиваем на ограничении цен для австралийцев. Его австралийский газ находится под австралийской землей, и австралийцы не должны платить за этот газ повышенные «военные» цены», — заявил Коэн.

Он также уточнил, что в 2021 году цены на газ в стране были на сопоставимом уровне с предложенным правительством «потолком» стоимости в 2023-м. Это не помешало компаниям активно инвестировать в различные сектора австралийской экономики.

Ранее Крис Боуэн заявил, что домохозяйства и промышленные предприятия Австралии в следующем году столкнутся с резким ростом цен на газ.