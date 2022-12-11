Правительство Японии рассматривает возможность оснастить часть комплексов ПРО Patriot PAC-3 американскими радарами LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), сообщает газета Yomiuri.

По данным ее источников, эта модернизация позволит комплексам перехватывать гиперзвуковые ракеты. Как заявляет компания-разработчик Raytheon, LTAMDS обеспечивают круговой обзор. Японские специалисты считают, что благодаря радарам дальность обнаружения увеличится в несколько раз и можно будет отслеживать цели, летящие на большой скорости и по меняющейся траектории.