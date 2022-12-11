Косово подаст заявку на членство в Евросоюзе 15 декабря, что является нарушением Вашингтонского соглашения.

Об этом 10 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Приштина 15 декабря официально с большими фанфарами в Брюсселе подаст заявку на членство в ЕС. Это для нас очень неприятное событие, прямое нарушение Вашингтонского соглашения, показатель того, что они не хотят соблюдать договоренности, достигнутые за время республиканской администрации, и могут нарушать, как хотят. Думаю, что это плохое решение», — сказал он в обращении к гражданам.

Вучич добавил, что направит письма Испании, Греции, Словакии, Кипру и Румынии, не признающим независимость Косово, чтобы указать им на то, что подавать заявку на членство в Евросоюзе могут только признанные европейские страны.