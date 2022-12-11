Британский уличный художник Бэнкси выставил на продажу 50 копий своей картины [FR]AGILE, чтобы собрать средства для помощи Украине. Об этом сообщается на сайте фонда Legacy of War, который занимается организацией продажи.

Название работы британского художника является игрой слов. Fragile переводится с английского как «хрупкость», а agile значит «гибкость».

На картине изображена белая крыса, которая пытается вскарабкаться по картонной коробке с надписью «fragile», повредив две первые буквы слова.

Стоимость одной копии картины Бэнкси составляет £5000 (более $6000). Каждая из них пронумерована и подписана автором.

Все доходы от продажи получит команда Legacy of War Foundation, которая закупит на собранные деньги машины скорой помощи для эвакуации инвалидов, пожилых людей и пострадавших жителей Донбасса, а также генераторы, газовые обогреватели и электрооборудование для населенных пунктов, которые испытывают проблемы с электричеством.