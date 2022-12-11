Германия отправит Украине 36 тысяч армейских одеял. Ранее их выставили на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным, сообщило издание Welt am Sonntag.

краина в качестве зимней помощи получит 36,4 тыс. шерстяных одеял из запасов Бундесвера.

Одеяла первоначально передали Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе. Однако депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал намерение продать одеяла.

«В Украине холодно. Вместо того, чтобы продавать одеяла со складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины», — подчеркнул он.

После критики запланированного аукциона министр финансов Кристиан Линднер остановил продажу. Министр предложил одеяла украинскому правительству, которое приняло это предложение.

ФРГ готовится транспортировать одеяла, которые сейчас хранятся в центре снабжения Бундесвера в Бланкенбурге.