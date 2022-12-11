10 декабря посольством Азербайджана был организован вечер, посвящённый памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, официальные лица МИД Российской Федерации, представители дипломатического корпуса, российской общественности, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева, активисты Азербайджанской Молодежной Организации, члены диаспорских организаций и бывшие соратники Гейдара Алиева, работавшие вместе с ним в Москве.

В фойе была организована фотовыставка и продемонстрированы книги, повествующие о жизни великого лидера.

Открывший мероприятие посол Полад Бюльбюль оглы отметил, что ещё в советское время, возглавивший республику Гейдар Алиев, благодаря своей принципиальности, компетентности и глубоким знаниям, очень быстро вывел Азербайджан в ряд самых передовых республик Советского Союза.

Посол Азербайджана подробно рассказал участникам мероприятия о богатом жизненном пути Гейдара Алиева, о том, как общенациональный лидер, в качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР, курировал более 30 министерств и многое сделал для страны. Особо отметив, что строительство Байкало-Амурской магистрали приняло широкий размах именно после того, как оно было взято под контроль Гейдаром Алиевым.

Гейдар Алиев, будучи главой комиссии по расследованию обстоятельств крушения парохода «Адмирал Нахимов», в результате которого погибло множество людей, лично принимал члена каждой семьи, которую постигла трагедия и с особым вниманием относился к решению их проблем.

Полад Бюльбюль оглы довёл до сведения гостей, что в 1993 году общенациональный лидер, по приглашению азербайджанского народа, вернулся из Нахчывана в Баку и возглавил независимый Азербайджан, который был на грани гражданской войны и общего краха. В этой сложной ситуации, благодаря своему огромному авторитету, умению и навыкам за очень короткий период он смог восстановить порядок в стране, которая заняла своё достойное место в международном сообществе.

Гейдар Алиев, хотя и учился на архитектора, но им не стал. Он стал архитектором в более широком и сакральном смысле этого слова — архитектором родного Азербайджана. Посол добавил: «Сегодняшний Азербайджан является творением общенационального лидера. Творением ещё и в том смысле, что воспитал такого сына, который сегодня успешно руководит республикой». Посол особо подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, освободив от оккупации азербайджанские земли, вернув Азербайджану Карабах, жемчужину нашей родины город Шуша, сделал то, о чём мечтал Гейдар Алиев и все азербайджанцы мира, вписав этим своё имя золотыми буквами в историю Азербайджана.

В продолжение своего выступления Полад Бюльбюль оглы также поделился своими тёплыми воспоминаниями о Зарифе ханым Алиевой и подчеркнул, что сформировавшийся в семье Гейдара и Зарифы Алиевых, Президент Ильхам Алиев твёрдой рукой ведёт Азербайджан в довольно сложной ситуации и сегодня, когда во всём мире преобладает агрессия, пренебрежение международными нормами, он всегда находит единственно верный путь для нашей родины.

«Сегодня душа общенационального лидера спокойна, потому что Азербайджан одержал уникальную победу в 44-х дневной войне» — данная победа является заслугой сынов Азербайджана, которые отдали за свободу своей страны. «Пусть земля им будет пухом».

Полад Бюльбюль оглы также тепло вспомнил годы своей работы в качестве министра культуры под руководством великого лидера. Подчеркнув, что Гейдар Алиев очень хорошо знал культуру, все её тонкости и работать с ним было непросто. Гейдар Алиевич всегда с особым вниманием относился к представителям культуры. 10 лет работы с ним это большая школа, это диплом, который не дадут ни в одном университете мира.

Память о Гейдаре Алиеве будет вечно жить в книгах, картинах, фильмах и в сердцах людей, которые его знали.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой «Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность». Руководитель отдела гуманитарных программ Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, доктор философских наук Тамилла Ахмедова в своём выступлении, приведя отдельные цитаты из данной книги, подробно рассказала об авторе и создании издания.

Также гостям был представлен документальный фильм, посвящённый общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Далее гости мероприятия были приглашены на эхсан.