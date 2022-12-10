В США «деменцию» предложили признать главным словом 2022 года. Об этом пишет автор портала American Thinker Ноэль Уильямс.

В публикации отмечается, что средний возраст членов палаты представителей в начале работы 117-го Конгресса составлял 58,4 года, а средний возраст сенаторов — 64,3 года. Уильямс добавил, что риск развития деменции увеличивается с возрастом, особенно после 65 лет.

«На самом деле, деменция — это разрушительное заболевание. Помимо потери памяти, симптомы деменции включают трудности в общении, в принятии решений и планировании. Если подобные признаки проявляются у наших политических лидеров, мы должны предложить им пройти когнитивный тест», — написал Ноэль.

Автор обратил внимание и на странное поведение президента США Джо Байдена, который прославился из-за рукопожатия с невидимым собеседником. «Байден также доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово «деменция» заслуживает быть словом 2022 года», — заключил Уильямс.