По случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в одном из известных центров искусств Лондона BAFTA (британская академия кино и телевизионных искусств) состоялось торжественное мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в Соединенном Королевстве.

В рамках мероприятия состоялась презентация фильма “Сокровища мира – Азербайджан” (“Treasures of the World – Azerbaijan”). Фильм был снят при поддержке Фонда Гейдара Алиева, компании BP и Бакинского медиацентра.

В мероприятии приняли участие руководитель азербайджано-британской рабочей группы по межпарламентским связям Солтан Мамедов, возглавляющий азербайджанскую делегацию, а также торговый посол премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон, член Палаты лордов лорд Дэвид Эванс, послы и дипломаты многих стран в Лондоне, члены азербайджанской общины в Великобритании и общественные деятели.

Открывая мероприятие, посол Элин Сулейманов выразил особую благодарность руководству Фонда Гейдара Алиева за организацию мероприятия, а также подчеркнул плодотворное сотрудничество между ВР и Азербайджаном и рассказал о шагах, предпринимаемых в направлении перехода на «зеленую энергию». В частности, он поблагодарил баронессу Николсон и других членов парламента за их вклад в двусторонние отношения. Также было отмечено, что Фонд оказывает большую поддержку гуманитарной и культурной пропаганде Азербайджана за рубежом.

Посол привел пример поддержки Фонда Гейдара Алиева в создании указанного фильма, а также отметил, что наследие общенационального лидера Гейдара Алиева направляет нас в других сферах. Сегодня Азербайджан настолько силен, насколько этого хотел великий лидер, и динамично развивается день ото дня. Г.Алиев гордился бы тем, что Азербайджан стал образцовым государством для региона и опорой всех азербайджанцев в мире.