Около половины энергетической инфраструктуры Украины значительно повреждена, часть уничтожена полностью. Это признал вице-премьер-министр Александр Кубраков в комментарии CNN.

Для того, чтобы описать ситуацию, он добавил, что некоторые объекты украинские энергетики пытаются защищать большими мешками с песком.

Цитируя украинского вице-премьера, CNN отмечает, что, по заявлению «Укрэнерго», все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены и что оккупированная Запорожская АЭС не подает электроэнергию в сеть.