Германия передаст Украине 36 тысяч подержанных одеял из запасов Бундесвера, которые ранее выставили на аукцион. Об этом пишет Welt am Sonntag.

Как отмечает издание, в общей сложности 36400 подержанных одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра и желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже через доверительную компанию.

После критики запланированного аукциона со стороны одного из депутатов Бундестага глава Минфина ФРГ Линднер остановил продажу, и предложил одеяла Украине.