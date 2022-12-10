Имеется большая вероятность того, что Армения и Турция вскоре начнут прямые воздушные грузоперевозки. Об этом заявил спецпосланник Армении в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян, сообщает издание Newsam.

«Недавно на техническом совещании, состоявшемся в начале ноября, была обсуждена и реализация этого соглашения, и, да, имеется большая вероятность того, что оно будет очень скоро реализовано. Я воздержусь от указания конкретных дат, но вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, очень высока», — заявил Рубинян.

Вчера турецкое издание Hurriyet Daily News, ссылаясь на собственные дипломатические источники, написало о том, что стартовал второй этап нормализации отношений между Турцией и Арменией, и не исключено, что еще до Нового года начнутся взаимные авиаперевозки, а также откроется приграничный пропускной пункт Маргара-Алиджан на границе Армавирской области, для граждан третьих стран.

«Речь идет о следующем: на данный момент прямая авиаперевозка грузов между Турцией и Арменией в обоих направлениях невозможна, речь идет о том, чтобы сделать это возможным», — подчеркнул спецпосланник Армении в процессе урегулирования армяно-турецких отношений.

Рубинян не уточняет сроки, но напоминает, что политические договоренности о снятии запрета на прямые грузоперевозки и частичном открытии пропускного пункта были достигнуты еще летом, в ходе последней встречи посланников, а практическая шаги начались в начале ноября, после встречи технических групп сторон на армяно-турецкой границе.