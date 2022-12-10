Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место среди союзников и отметил, что отношения двух стран носят стратегический характер.

«Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер», — приводит его слова на русском языке газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов отметил, что в ходе визита в Россию стороны договорились значительно нарастить партнёрство по всем направлениям двустороннего сотрудничества.