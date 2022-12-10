10 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам 2022 года. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В частности, министром обороны страны Закиром Гасановым были даны соответствующие поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе.