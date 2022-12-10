10 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам 2022 года. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В заседании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства, посредством видеосвязи к работе заседания были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также начальники учебных заведений специального назначения.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Затем советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай рассказал в своем выступлении о проделанной работе по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции, о новых достижениях в результате проводимых реформ.

Затем заместитель министра обороны — начальник Главного управления по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Низам Османов выступил с докладом о проведенной в азербайджанской армии в текущем году работе в области обеспечения и снабжения войск.

Генерал-лейтенант Н.Османов рассказал о работах по благоустройству, проводимых в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, о сданных в эксплуатацию объектах военной инфраструктуры, а также о мерах по улучшению социально-бытовых условий личного состава.

Была предоставлена подробная информация о своевременном обеспечении войск всеми видами материально-технических средств в соответствии с установленными нормами, поддержании вооружения и военной техники в постоянной боевой готовности, охране жизни и здоровья личного состава, организации качественного питания.

Было отмечено, что на боевых позициях в высокогорной местности в соответствии с нормами созданы запасы продовольствия, вещей, топлива и дров, личный состав обеспечен теплой одеждой, в целом, достигнуты поставленные на текущий год цели по материально-техническому обеспечению.

Генерал-лейтенант Н.Османов отметил, что ведутся соответствующие работы по поддержанию в боевой готовности бронетанковой и автомобильной техники, соединения, воинские части полностью обеспечены ракетами и боеприпасами в соответствии с предусмотренными нормами.

Выступившие на заседании заместители министров подчеркнули, что особое внимание уделяется вопросам развития и совершенствования Сухопутных войск, Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил.

Затем была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, а также на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента.

Были проанализированы итоги совместных азербайджано-турецких учений, проведенных в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией. Была отмечена особая значимость учений «Братский кулак», состоявшихся на территории города Баку, а также Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов, в ходе которых были успешно выполнены все поставленные задачи.

Выступивший с заключительной речью генерал-полковник З.Гасанов отметил, что совместные учения способствуют обеспечению стабильного мира и безопасности в регионе.

Министр обороны отметил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами высоко оценил служебно-боевую деятельность азербайджанской армии и контрнаступательные операции, проведенные в 2022 году в ответ на провокации вооруженных сил Армении.

Доведя до внимания участников коллегии задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией на 2023 год, министр поручил уделить особое внимание уровню профессионализма личного состава, боевой готовности войск, повышению боевой подготовки, в том числе интенсивности учений и полевых занятий.

Была подчеркнута важность неукоснительного соблюдения правил пожарной и иной безопасности при несении боевого дежурства и в повседневной службе, особого внимания к дальнейшему укреплению идеологического и морально-психологического обеспечения личного состава.

В ходе заседания были даны конкретные поручения относительно инженерных мероприятий, проводимых на освобожденных территориях.

Министр обороны дал указания должностным лицам о строгом контроле за вопросами обеспечения азербайджанской армии в зимний сезон, особенно подразделений, дислоцированных в горной местности, о строгом контроле на опорных пунктах и боевых позициях за всеми видами созданных запасов, включая запасы жидкости, дров и угольного топлива.

В заключение были даны соответствующие поручения по вопросам улучшения служебных и социально-бытовых условий личного состава, а также медицинского обеспечения.