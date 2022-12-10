По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов Министерства экономики Азербайджана, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и ЗАО «AzerGold» начинает предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающие экологические и другие вторичные последствия на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства экономики и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Планируется инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности, Гызылбулагского золоторудного и Демирлинского медно-молибденового месторождений и мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, подземных и поверхностных источников воды.