Турция подтверждает готовность оказать всевозможную поддержку Москве и Киеву для скорейшего завершения конфликта в Украине. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД республики по итогам состоявшихся в Стамбуле консультаций заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и замглавы МИД Турции Седата Онала.

«С нашей стороны была отмечена необходимость скорейшего прекращения войны в Украине, подчеркнута важность возвращения к переговорам для поиска справедливого и устойчивого решения этой задачи. Подтверждена наша готовность оказать всевозможную поддержку сторонам в этом направлении», — подчеркивается в заявлении.