Начался визит в Зангиланский район членов дипломатического корпуса, аккредитованных в Азербайджане, в том числе военных атташе.

В программе визита принимают участие представители около 70 посольств и более 10 международных организаций с резиденциями в Баку и Анкаре — послы, руководители и другие дипломаты, военные атташе, а также представители соответствующих государственных структур Турции.

Всего в Международном аэропорту Зангилан приземлились самолеты, на борту которых находились около 150 участников из Баку и Анкары.

Дипломаты, послы иностранных государств, военные атташе и представители международных организаций впервые ознакомились с Зангиланским международным аэропортом. Дипломатам, которым требуется виза в Азербайджан, впервые в этом аэропорту была выдана электронная виза через систему «ASAN Visa».

В ходе визита представители дипломатического корпуса ознакомятся с работами по восстановлению и реконструкции в городах Зангилан и Губадлы, получат информацию о реализуемых проектах.