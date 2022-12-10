Пентагон США молчаливо одобряет дальние удары Вооруженных Сил Украины по целям на территории РФ после многочисленных ракетных обстрелов Россией украинской критически важной гражданской инфраструктуры и энергетических объектов.

Об этом пишет британская газета The Times.

Поскольку в октябре Россия приступила к регулярным атакам по мирным жителям в Украине в министерстве обороны США пересмотрели свою оценку угрозы этой войны. В частности, речь идет о новых суждениях о том, могут ли поставки оружия ВСУ привести к военной конфронтации между РФ и НАТО.

Как говорится в материале, это представляет собой важное событие в российской военной агрессии против Украины, поскольку теперь Вашингтон с большей вероятностью поставит Киеву оружие большей дальности.

«Мы все еще используем те же расчеты эскалации, но страх перед эскалацией изменился с первичного. Сейчас все по-другому. Это потому, что исчисление войны изменилось в результате страданий и жестокости, которым украинцы подвергаются со стороны россиян», — сказал источник в американском оборонном ведомстве.

Вашингтон теперь меньше обеспокоен тем, что новые дальнобойные удары на территории РФ могут привести к драматической эскалации. До сих пор все «ответные» атаки Москвы включали обычные ракетные удары по гражданским объектам в Украине.

Перед этим Пентагон с большей осторожностью относился к украинским ударам по РФ, поскольку опасался, что Кремль ответит тактическим ядерным оружием или нацелится на соседние страны НАТО.