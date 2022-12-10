Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов заявил о необходимости продолжать меры по расширению сотрудничества с Азербайджаном и другими странами региона.

Об этом лидер Туркменистана заявил в ходе своего выступления на расширенном заседании Кабинета министров страны, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

«Стабильны наши отношения с Беларусью, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Придавая значение взаимодействию с этими странами, Туркменистан стремится обогатить сотрудничество новым содержанием. Следует и впредь предпринимать должные меры для расширения

и углубления межгосударственного партнёрства», — заявил президент С. Бердымухамедов.

Отметив, что Туркменистан плодотворно развивает сотрудничество и с Организацией тюркских государств, глава государства подчеркнул необходимость ведения соответствующей работы, чтобы различные мероприятия ОТГ, в том числе встречи на высшем уровне, проводились в Туркменистане.