Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд отправился с визитом в Зангиланский и Губадлинский районы.
Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.
«Готовлюсь к первому визиту в Зангилан и Губадлы. Надеюсь вернуться вовремя, чтобы посмотреть игру между Англией и Францией. Разумеется, я буду болеть за Англию. А вы?», — задался вопросом посол.
Zəngilan və Qubadlıya ilk səfərimə hazırlaşıram. Ümid edirəm ki, İngiltərə-Fransa oyununa baxmaq üçün vaxtında qayıdacağam. Mən əlbəttə ki, İngiltərəyə azərkeşlik edəcəm. Bəs siz? 🏴⚽️🇫🇷 pic.twitter.com/AJotZDff4k
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) December 10, 2022
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