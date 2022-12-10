Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд отправился с визитом в Зангиланский и Губадлинский районы.

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«Готовлюсь к первому визиту в Зангилан и Губадлы. Надеюсь вернуться вовремя, чтобы посмотреть игру между Англией и Францией. Разумеется, я буду болеть за Англию. А вы?», — задался вопросом посол.