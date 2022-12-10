Сборная Аргентины нанесла поражение команде Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилась победой латиноамериканской команды в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 2:2, сообщает RT.

В составе аргентинской сборной мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился результативной передачей. В голландской команде отличился Ваут Вегорст (83-я, 90 + 11).

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая ранее взяла верх над Бразилией.