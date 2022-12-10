Никакой ракетный террор не остановит борьбу украинского народа за свободу, и американский народ в этой борьбе рядом с украинцами. Об этом в соцсети Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодарю президента США Джо Байдена за очередной пакет помощи и неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу!», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что важно, что народ США в этой борьбе – плечом к плечу с народом Украины.