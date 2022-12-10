Еврокомиссия должна срочно сократить контракты на поставку вакцин от COVID-19 в Евросоюз, поскольку склады уже давно переполнены вакциной, и уже нет возможности ее использовать. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров здравоохранения в Брюсселе.

Министр воззвал «к этике и морали» фармакологических компаний, заявив, что ЕС «не может выбрасывать деньги, чтобы покупать вакцины [как того требуют долгосрочные контракты] и уничтожать их, это аморально и не этично, когда в Украине бушует война и мы должны не выбрасывать деньги, а тратить их, чтобы помогать нашим украинским братьям».

«Страны ЕС переполнены вакциной от COVID-19. Я скажу как врач, это совершенно неприемлемо, что мы должны закупать вакцины, что мы должны платить за вакцины, которые, как мы точно знаем, не сможем использовать. Страны ЕС запросили Еврокомиссию обратиться к производителям и просить их отменить часть предзаказа, который был размещен, когда мир фактически замер. Я верю, что мы сможем достичь прогресса и договориться с производителями о сокращении наших контрактов», — заявил он.

«Мы говорим об этом со всеми производителями, но успех этих переговоров не одинаков с разными компаниями», — добавил Валек. Министр подчеркнул, что уже полученной на сегодня странами ЕС вакцины от коронавируса достаточно, чтобы покрыть потребности всего Евросоюза в вакцинации от COVID-19 как минимум до конца 2023 года.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что она полностью поддерживает требования стран — членов ЕС и ведет переговоры с производителями вакцин от COVID-19 о возможностях сокращения закупок. В то же время она подчеркнула, что угроза COVID-19 остается, он продолжает представлять угрозу для многих людей, добровольная вакцинация в странах ЕС будет продолжаться.