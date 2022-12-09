Немецкий оборонный концерн Rheinmetall изготовит для Украины новые зенитно-ракетные комплексы Skynex, способные сбивать беспилотники и крылатые ракеты. В целом планируется изготовить две единицы ПВО. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Rheinmetall подтвердила заказ в пятницу, в то же время не назвала страну-получателя. Однако, согласно данным правительственных источников, речь идет именно об Украине. Поставки ожидаются в начале 2024 года.

Skynex предназначен для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами.

Стоимость двух единиц Skynex оценивается в 182 млн евро. В то же время, еще около 12 млн евро будет потрачено на грузовые автомобили, которые также будут изготовлены компанией. Ожидается, что расходы будут возмещены правительством Германии.

Эксперты считают, что Skynex и поставленные Германией Украине Iris-T, являются достаточно точными средствами ПВО.