Виктор Бут после освобождения из США не сможет въехать в эту страну, гласит указ о его помиловании, опубликованный в пятницу в официальной базе судебных документов.

Указ подписан президентом США Джо Байденом. Он заменяет приговор Буту в 25 лет лишения свободы на более краткий срок, который позволил освободить его немедленно.

В указе отмечается, что Бут отказывается от требований возвращения каких-либо фондов, конфискованных в рамках судебного дела. Россиянину запрещается принятия вознаграждения за публикацию и распространение в какой-либо форме деталей о своем деле и освобождении. В случае нарушения данных требований указ о помиловании может быть отменен.