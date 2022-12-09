Президент России Владимир Путин отметил стойкость и мужество бойцов-мусульман в ходе «специальной военной операции».

«Российские мусульмане верой и правдой служат отчизне, вносят огромный вклад в развитие страны. И сегодня в ходе «СВО» бойцы-мусульмане проявляют самоотверженность, стойкость и мужество», — говорится в приветственном письме президента, которое зачитал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на итоговом мероприятии, посвященном празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.