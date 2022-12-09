США продолжают политику сокращения дипломатического присутствия России в стране, еще 30 сотрудников российских загранучреждений покинут Соединенные Штаты 1 января 2023 года из-за визовых ограничений. Об этом заявил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. 1 января от нас уезжают еще 30 человек, которые вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны Госдепа», — сказал он.