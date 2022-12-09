Для решения проблем безопасности, прежде всего, нужно добиться ухода Никола Пашиняна. Об этом во время обсуждения 9 декабря заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«А для этого оппозиция должна назвать конкретное имя кандидата в премьер-министры, огласить состав антикризисного правительства и представить программу», – отметил он.

Шармазанов считает, что одними лишь лозунгами о том, что власти должны уйти, ничего не изменится.

«Пока мы не сформируем собственную повестку, успеха не добьемся», – добавил политик.