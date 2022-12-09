Совет Евросоюза одобрил пакет помощи Грузии в размере 20 миллионов евро на укрепление обороноспособности. Решение принято по программе Европейского фонда мира (EPF),в рамках общей политики обороны и безопасности Евросоюза, передает издание «Новости-Грузии».

Речь идет о поддержке Грузии в сфере кибербезопасности. «Также пакет помощи будет направлен на укрепление военно-медицинского, военно-инженерного и транспортного потенциала», — говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Грузия во второй раз получила финансовую помощь ЕС для обороны и безопасности, первый раз это произошло в 2021 году.

«Этот факт еще раз свидетельствует о том, что для Евросоюза Грузия является важным и надежным партнером в регионе, и обе стороны глубоко заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе в повышении устойчивости к различным гибридным угрозам», — заявляет Минобороны Грузии.