Министерство юстиции РФ включило издание The Bell в список «иностранных агентов», сообщается в едином реестре, который ведет Минюст.
Также в реестр включены:
Ровшан Аскеров, знатока игры «Что? Где? Когда?»
Михаил Фишман, сотрудник телеканала «Дождь»
Рубен Апресян, философ
Ростислав Мурзагулов, общественный деятель
«Экологическое Движение „42“»
Минюст включил их в реестр на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которая регламентирует порядок включения в реестр «иноагентов».
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