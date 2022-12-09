Министерство юстиции РФ включило издание The Bell в список «иностранных агентов», сообщается в едином реестре, который ведет Минюст.

Также в реестр включены:

Ровшан Аскеров, знатока игры «Что? Где? Когда?»

Михаил Фишман, сотрудник телеканала «Дождь»

Рубен Апресян, философ

Ростислав Мурзагулов, общественный деятель

«Экологическое Движение „42“»

Минюст включил их в реестр на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которая регламентирует порядок включения в реестр «иноагентов».