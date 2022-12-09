Мины, установленные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях, замедляют проведение восстановительных работ.

С данным заявлением выступил начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов, выступая 9 декабря на встрече министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ) в Москве. Информацию приводит «Репорт».

Он поведал о преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана в течение 30 лет.

Махмудов заявил, что обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях и проведение там восстановительных работ является одной из основных задач, стоящих перед правительством Азербайджана.

Согласно его заявлению, мины, установленные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях, замедляют проведение восстановительных работ, и что в послевоенный период в результате разрыва мин погибли и получили ранения 268 азербайджанцев.