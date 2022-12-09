Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Стороны провели обмен мнениями о региональной безопасности и стабильности.

Карен Донфрид обсудила с Мирзояном процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Подчеркнуто, что США готовы оказать содействие в установлении мира на Южном Кавказе.

Стороны затронули вопросы демаркации и безопасности армяно-азербайджанской границы, а также разблокировки транспортной инфраструктуры региона.