В связи с выявлением случаев массовой гибели тюленей у дагестанского побережья Каспийского моря продолжаются мониторинги в азербайджанском секторе Каспия.

Согласно заявлению главы Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддина Алиева, в ходе проведенных мониторингов 9 декабря специалистами Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и Агентства продовольственной безопасности на берегу Каспийского моря в Новханы, Горадиле, Шувеляне были обнаружены в общей сложности четыре туши тюленей.

Он отметил, что с целью установления причины смерти тюленей специалистами с туш были взяты пробы. Общественность будет проинформирована о результатах анализов.