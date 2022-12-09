«Основным показателем новых роботизированных миноискателей является то, что они способны разминировать 1500 квадратных метров за час», сообщил журналистам помощник завотделом пиротехники и саперов Службы спасения особого риска МЧС, старший лейтенант Анар Байрамов.

По словам Анара Байрамова, этими роботами можно управлять дистанционно.

Приобретенные Министерством 4 современных роботизированных миноискателя «GCS (Global Clearance Solutions) – 200» с дизельным двигателем и дистанционным управлением будут использоваться для расчистки территорий, загрязненных пехотными и противотанковыми минами в освобожденных от оккупации районах.