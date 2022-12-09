Китай и арабские страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече с главами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Мы будем работать над созданием совместного инвестиционного совета и центра безопасности ядерной энергии, используемой в мирных целях», — отметил председатель КНР, слова которого привел ТАСС.