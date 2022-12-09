Китай устанавливает колючую проволоку на берегу Амура в городе Фуюань, расположенном в 65 километрах от Хабаровска, сообщают российские СМИ.

Снимки заграждений 1 декабря выложил китайский гид, не комментируя обстоятельства возникновения заграждений.

На них написано: «Будьте осторожны, не пересекайте границу», «Пересечение границы незаконно, за это предусмотрено наказание», «Охранять пограничную инфраструктуру – долг каждого гражданина».

При этом ограждение на 1 декабря было установлено не повсеместно, а на спусках к воде.

Ограждение моет быть связано с попытками эмиграции из России.