Приветствуя то, что он назвал «новой эрой» в отношениях с арабским миром, председатель КНР Си Цзиньпин подписал ряд стратегических соглашений с Саудовской Аравией, пишет Reuters.
Лидер Китая, крупнейшего в мире потребителя энергии, получил щедрый прием от богатой нефтью страны.
Автомобиль Си сопровождали к королевскому дворцу военнослужащие королевской гвардии Саудовской Аравии верхом на арабских лошадях с китайскими и саудовскими флагами.
Си также встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, фактическим правителем Саудовской Аравии.
Они вошли в павильон, когда военный оркестр играл национальные гимны стран.
Прием резко контрастировала со сдержанным приветствием, оказанным президенту США Джо Байдену в июле.
Отношения между США и Саудовской Аравией были натянуты из-за энергетической политики королевства и убийства в 2018 году американского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, которое затмило неловкий июльский визит.
В четверг король Салман подписал с Си «всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве», которое, по данным государственных СМИ, включало 34 инвестиционные сделки.
Одна из сделок заключалась с участием китайского технологического гиганта Huawei, связанного с облачными программами и строительством высокотехнологичных комплексов в городах Саудовской Аравии.
Соглашение было заключено, несмотря на опасения США по поводу безопасности использования технологии китайской фирмы на фоне растущего набега Huawei на регион Персидского залива.
Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива заявили, что они не будут выбирать сторону между мировыми державами и диверсифицируют партнеров в интересах национальной экономики и безопасности.
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