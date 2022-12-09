Приветствуя то, что он назвал «новой эрой» в отношениях с арабским миром, председатель КНР Си Цзиньпин подписал ряд стратегических соглашений с Саудовской Аравией, пишет Reuters.

Лидер Китая, крупнейшего в мире потребителя энергии, получил щедрый прием от богатой нефтью страны.

Автомобиль Си сопровождали к королевскому дворцу военнослужащие королевской гвардии Саудовской Аравии верхом на арабских лошадях с китайскими и саудовскими флагами.

Си также встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, фактическим правителем Саудовской Аравии.

Они вошли в павильон, когда военный оркестр играл национальные гимны стран.

Прием резко контрастировала со сдержанным приветствием, оказанным президенту США Джо Байдену в июле.

Отношения между США и Саудовской Аравией были натянуты из-за энергетической политики королевства и убийства в 2018 году американского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, которое затмило неловкий июльский визит.

В четверг король Салман подписал с Си «всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве», которое, по данным государственных СМИ, включало 34 инвестиционные сделки.

Одна из сделок заключалась с участием китайского технологического гиганта Huawei, связанного с облачными программами и строительством высокотехнологичных комплексов в городах Саудовской Аравии.

Соглашение было заключено, несмотря на опасения США по поводу безопасности использования технологии китайской фирмы на фоне растущего набега Huawei на регион Персидского залива.

Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива заявили, что они не будут выбирать сторону между мировыми державами и диверсифицируют партнеров в интересах национальной экономики и безопасности.