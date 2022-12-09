Встреча дипломатов из России и Соединенных Штатов по «вопросам-раздражителям» проходит в пятницу в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее», — сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, «это не добавляет ни трекинга никакого, ни дополнительного выхлопа с точки зрения политических контактов». По словам источника, американцы не хотят обсуждать «никакие смысловые вопросы», кроме двусторонней консультативной комиссии и этих раздражителей.