Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обязала ООО «Azercell Telekom» выплатить в госбюджет 1,6 млн манатов, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе расследования, проведенного в связи с поданным обращением, в договорах, заключенных между ООО «Azercell Telekom», занимающим доминирующее положение на рынке услуг мобильной связи, и его партнером ООО «L-SİM» по рассылкам массовых SMS абонентам, были обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства. В результате этого в отношении каждой компании было открыто дело.

В ходе расследования установлено, что «Azercell Telekom», применяя скидки на расценки SMS в отношении «L-SİM», дискриминировала других участников рынка.

В заявлении Службы отмечается, что в результате заключения договора, ограничивающего конкуренцию, «Azercell Telecom» нарушило закон «Об антимонопольной деятельности», фактически предоставив монополию «L-SİM».

Таким образом, Служба обязала ООО «Azercell Telekom» выплатить в госбюджет 1,6 млн манатов, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В отношении же ООО «L-SİM», за недобросовестную конкуренцию, применены финансовые санкции в размере 127 тыс. манатов.