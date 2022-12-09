Президент России Владимир Путин напомнил, что перед Новым годом в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом он заявил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке. Точную дату саммита Путин не назвал.

«Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу вам напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге»,— сказал он своим коллегам.

Предыдущая неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в день рождения Владимира Путина, 7 октября, в Санкт-Петербурге. В неформальном саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.