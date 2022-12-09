Министерство по чрезвычайным ситуациям приобрело 4 современных роботизированных, дистанционно управляемых миноискателя марки “GCS (Global Clearance Solutions) – 200” с дизельным двигателем.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев был проинформирован во время ознакомления с закупленной Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) техникой специального назначения, предназначенной для использования на освобожденных от оккупации территориях, и современными автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными Государственным агентством обязательного медицинского страхования.

Было отмечено, что 4 роботизированных миноискателя будут использоваться в работах по разминированию территорий, загрязненных противопехотными и противотанковыми минами в освобожденных районах.