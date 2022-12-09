После введения группой G7, Австралией и Евросоюзом потолка цен на морские поставки российской нефти стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель, что гораздо ниже ограничения в 60 долларов. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет Bloomberg.

Аналитик Майкл Каролан объяснил, что желающих купить российскую нефть в регионе просто нет, поэтому продавцам приходится максимально снижать цену для привлечения клиентов на большие объемы. С такой динамикой Urals вскоре может стать в два раза дешевле Brent, которая в последние дни также бьет многомесячные минимумы.

Как отмечается в материале, три четверти объема нефти в этом году отправлялось на экспорт через западные порты. Отказ Европы от закупок означает, что теперь товар придется везти в Азию, что значительно дороже и дольше, а значит, влияет на доход нефтяных компаний, даже если удастся продавать товар по цене выше, чем сейчас.

Торговля восточносибирским экспортным сортом ESPO пока идет лучше, из портов на Тихом океане она уходит в Китай по цене 68,72 доллара за баррель. Однако скидки растут и на него — месяц назад ESPO торговался с премией в 2 доллара, а в декабре речь идет о дисконте 6-8 долларов. Российским нефтяникам приходит конкурировать с контрабандой из Ирана, которую покупают те же негосударственные китайские НПЗ.