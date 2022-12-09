Банки Казахстана получили разрешение на осуществление операций по платежным картам «Мир».

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — говорится в сообщении.

Отмечено, что решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития.

«В письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц. Для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы «Мир» на территории Казахстана Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведена встреча с представителями казахстанских банков.