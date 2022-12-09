При вручении медалей возникают проблемы. После Отечественной войны были случаи, когда медали вручались не тем, кто заслужил их. По этому поводу в соцсетях даже были широкие обсуждения. Кто-то смог получить ордена и медали, а кто-то из заслуживших не смог. С другой стороны, недавно возникла проблема с писателем Алисой Ниджатом. Сколько в Азербайджане писателей? А еще отмечался юбилей Микаила Рагимова, но ни медалей, ни орденов к его юбилею не дали. Об этом заявил депутат Фазиль Мустафа во время выступления в Милли Меджлисе, сообщает Minval.az.

Он отметил, что за всем углядеть президент не может, а потому необходимо контролировать, кому присуждаются эти медали: «Люди, сидящие в руководстве в госорганах, представляют к медалям тех, кого захотят, а кто не угоден им, остается без медалей. А те, кто приложил усилия к победе, и действительно достоин, остаются в стороне. Нужно поработать над этим механизмом».

По его словам, люди должны знать, что за службу отечеству никто не будет подвергнут забвению. Деятельность каждого отслеживается, каждому воздается по труду. Будь то Служба ASAN или другие учреждения, механизм контроля должен быть, чтобы эти медали больше не распределялись по личным субъективным соображениям, а вручались людям, которые заслужили их.