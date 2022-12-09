10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидаются осадки, ветер юго-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем — 5-8 ° тепла, в Баку ночью — 3-5° тепла, днем — 6-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных восточных районах прогнозируются переменные осадки, временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем — 6-10° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, днем — 0-5 ° мороза.