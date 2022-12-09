Согласно действующему законодательству, физические лица могут ввозить в страну столько лекарств, сколько им нужно.
Об этом сообщил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Он отметил, что Министерству здравоохранения, Государственному таможенному комитету и Государственному агентству обязательного медицинского страхования даны соответствующие поручения по определению необходимого количества лекарств.
«Пользуемся случаем, чтобы пригласить членов Комитета здравоохранения Милли Меджлиса принять участие в обсуждениях и внести свои ценные предложения», — отметил Али Асадов.
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