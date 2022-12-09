Согласно действующему законодательству, физические лица могут ввозить в страну столько лекарств, сколько им нужно.

Об этом сообщил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что Министерству здравоохранения, Государственному таможенному комитету и Государственному агентству обязательного медицинского страхования даны соответствующие поручения по определению необходимого количества лекарств.

«Пользуемся случаем, чтобы пригласить членов Комитета здравоохранения Милли Меджлиса принять участие в обсуждениях и внести свои ценные предложения», — отметил Али Асадов.