Военно-политическое руководство РФ несет ответственность за проигрыш в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил бывший командующий сепаратистов Донбасса и бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин).
В частности, бывший полковник ФСБ раскритиковал Кремль за череду военных неудач в Украине. По его словам, военно-политическое руководство России «сдало» Херсон и Изюм, не отдав приказ российским военнослужащим обороняться на фоне масштабного контрнаступления украинских Вооруженных сил.
Отдельно Стрелков-Гиркин раскритиковал Москву за подписание «зерновой сделки» и возобновление поставок аммиака через трубопровод, проходящий по территории Украины.
«Побежали, бросая все что можно. Не пытались даже выбить противника, просто убежали. Кто-то должен за это ответить? Люди хотят доверять политикам. Военные не хотят слышать о зерновых сделках и аммиакопровод, который восстановил работу и через Одессу возобновились поставки аммиака. Сразу после сдачи Херсона… У нас будет война и победа?», — его слова приводит издание «Фокус».
Отдельно Гиркин-Стрелков признал военную помощь ВСУ и раскритиковал ежедневные сводки Министерства обороны РФ, в которых сообщается о «ликвидации сотни боевиков». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, по его словам, собрал в себе сочетание «вора, дурака и тупого как пробку мерзавца».
Гиркин-Стрелков утверждает, что в РФ не обойтись без репрессий и публичных казней для лиц, которые несут ответственность за военные провалы в Украине.
«Неизбежное поражение — смута в России, свержение президента Путина, распад страны, серия гражданских войн и ввод оккупационных войск на наши территории. Китай тоже не останется в стороне… Как я вижу последствия поражения», — резюмировал бывший главарь боевиков, комментируя перспективы РФ в войне против Украины.
Да, уж чья бы корова мычала, да твоя бы молчала.
Есть пословица такая, мол «если обезьяна не назовет кого-то обезьяной у неё сердце разорвется».
Сам мерзавец из мерзавцев, у которого не то, чтобы «руки, сам весь с головы до ног в крови» и от которой теперь хочет отмыться, вроде он ни причём, его белого и пушистого заставили…
Какая нах сдача Херсона? Херсон никто не сдавал. Украинцы давили на протяжении нескольких месяцев, давили до тех пор пока не выдавили. Никакой «сдачи» не было, вас просто вытолкнули оттуда пинками, и теперь вы делаете вид что сами ушли. Дешевые п%здюки…