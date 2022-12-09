Военно-политическое руководство РФ несет ответственность за проигрыш в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил бывший командующий сепаратистов Донбасса и бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин).

В частности, бывший полковник ФСБ раскритиковал Кремль за череду военных неудач в Украине. По его словам, военно-политическое руководство России «сдало» Херсон и Изюм, не отдав приказ российским военнослужащим обороняться на фоне масштабного контрнаступления украинских Вооруженных сил.

Отдельно Стрелков-Гиркин раскритиковал Москву за подписание «зерновой сделки» и возобновление поставок аммиака через трубопровод, проходящий по территории Украины.

«Побежали, бросая все что можно. Не пытались даже выбить противника, просто убежали. Кто-то должен за это ответить? Люди хотят доверять политикам. Военные не хотят слышать о зерновых сделках и аммиакопровод, который восстановил работу и через Одессу возобновились поставки аммиака. Сразу после сдачи Херсона… У нас будет война и победа?», — его слова приводит издание «Фокус».

Отдельно Гиркин-Стрелков признал военную помощь ВСУ и раскритиковал ежедневные сводки Министерства обороны РФ, в которых сообщается о «ликвидации сотни боевиков». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, по его словам, собрал в себе сочетание «вора, дурака и тупого как пробку мерзавца».

Гиркин-Стрелков утверждает, что в РФ не обойтись без репрессий и публичных казней для лиц, которые несут ответственность за военные провалы в Украине.

«Неизбежное поражение — смута в России, свержение президента Путина, распад страны, серия гражданских войн и ввод оккупационных войск на наши территории. Китай тоже не останется в стороне… Как я вижу последствия поражения», — резюмировал бывший главарь боевиков, комментируя перспективы РФ в войне против Украины.